Тръмп: Иран ще си плати за смъртта на всеки американски войник

Иран ще си плати за убийството на всеки американски войник. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като през уикенда няколко американски военни загинаха при ирански атаки, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица Вашингтон съобщи за най-много жертви от няколко месеца насам. В събота американските въоръжени сили обявиха смъртта на двама военнослужещи при ирански нападения.

Това са първите американски жертви в резултат на директен ирански огън от началото на войната, отбелязва Асошиейтед прес.

Военнослужещите са загубили живота си по време на отбранителна операция на Щатите и партньорски сили при иранска атака с балистични ракети и дронове. От съобщението става ясно също, че друг военен е изчезнал по време на атаката.

Военните са загинали по време на отбранителна операция на САЩ и техни партньорски сили срещу атака с ирански балистични ракети и дронове. Йордания е един от най-близките и ключови стратегически съюзници на САЩ в Близкия изток.

Един военнослужещ е изчезнал, се казва още в съобщението. Други четирима пък са били заведени в йордански болници след операцията, но по-късно са били изписани оттам.

Вчера Централното командване на Въоръжените сили на САЩ съобщи, че още един американски военнослужещ е загинал в събота в Северен Ирак при обезвреждането на невзривен боеприпас от свален ирански дрон камикадзе.

Освен това Тръмп заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван, когато посети САЩ. Това вероятно е отговор на изявлението на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който спомена възможността за арест на Нетаняху по време на посещението му за годишната сесия на Общото събрание на ООН през септември в Ню Йорк, отбеляза Ройтерс.

Нетаняху има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд за военни престъпления и престъпления срещу човечеството в ивицата Газа в рамките на израелската военна офанзива, започнала като ответна реакция на нападението на палестинската въоръжена групировка "Хамас" от 7 октомври 2023 г.