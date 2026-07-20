20 загинаха при наводнение в Афганистан, 100 са обявени за издирване

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Най-малко 20 са жертвите при наводнение в Североизточен Афганистан, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Официалната информация е от управляваното от талибаните правителство.

Очаква се броят на жертвите да нарастне. Стотина вече са обявени за изчезнали.

Повечето щети са регистрирани в Парун, столицата на източната провинция Нуристан, става ясно от изявление на Националния кризисен орган на талибаните за бедствията. Според властите най-малко 80 са ранените.

Служители на администрацията на талибаните заявиха, че е започнала операция по издирване и спасяване в отдалечената провинция на афганистанско-пакистанската граница.

Спасителите се опасяват от „тежки финансови и човешки загуби", съобщиха талибанските власти, цитирани от Ройтерс.