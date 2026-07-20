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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23256662 www.24chasa.bg

Португалия купува 3 военни фрегати от италианска компания

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Джорджа Мелони Снимка: Снимка: Фейсбук

Португалия купува 3 бойни фрегати, построени от италианската компания "Финкантиери", съобщи Ройтерс, като цитира изявление на премиера на Италия Джорджа Мелони.

Тя приветства сделката и я определи като тласък за европейската отбранителна промишленост.

Става въпрос за многофункционални военни кораби, разработени съвместно от "Финкантиери" и френската компания "Навал Груп". Ройтерс, цитирана от БТА, посочи, че според неин източник сделката е за 3 млрд. евро.

Мелони каза, че е „изключително доволна" от договора, който обяви по време на съвместна пресконференция с португалския си колега Луиш Монтенегро в Рим.

„Това е признание за равнището на италианската индустрия, но също и доказателство, че Европа може да заздрави стратегическата си отбранителна автономност, като инвестира в промишлените и технически възможности на компаниите си.", заяви италианският премиер.

Джорджа Мелони

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