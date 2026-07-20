Анди Бърнам с първи назначения: Джон Хийли - министър на финансите, Ед Милибанд - външен

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Бившият министър на отбраната Джон Хийли бе назначен за министър на финансите от новия британски премиер Анди Бърнам, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

66 - годишният Хийли подаде оставка от правителството на Киър Стармър през юни, след като обвини бившия премиер, че не е инвестирал достатъчно средства във въоръжените сили и е оставил страната "далеч от необходимото" по отношение на възможностите за защита "в един опасен свят".

Хийли, популярен сред лейбъристите, не бе определян като вероятен кандидат за ключовия пост начело на Министерството на финансите, но има опит в тази сфера като е бил младши министър в него от 2002 г. до 2007 г.

Сега той ще трябва да помогне на Бърнам да намери повече средства за отбрана, като същевременно вложи допълнителни средства в здравеопазването и социалното подпомагане, отбелязва Ройтерс.

Бърнам направи промени и в Министерството на външните работи, където назначи Ед Милибанд на мястото на Ивет Купър. Новият британски премиер остави Шабана Махмуд като министър на вътрешните работи.

Новият британски премиер Анди Бърнам заяви, че сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона, ще бъдат президентът на САЩ Доналд Тръмп и украинският президент Володимир Зеленски. Именно тогава Бърнам заяви, че няма да има промяна в подкрепата на страната му за Украйна.

Новият британски премиер обеща в речта си пред канцеларията на „Даунинг Стрийт" 10 да представи нови мерки за облекчаване на разходите за живот още тази седмица и да обяви нов 10-годишен план за страната по-късно през годината.

„Великобритания трябва да покаже на света, че можем отново да възвърнем стабилността си", заяви Бърнам. „Не сме били достатъчно добри и трябва да станем по-добри", добави той.

По-рано днес новият лидер на британските лейбъристи Анди Бърнам беше назначен за нов премиер на Великобритания от крал Чарлз III, който му възложи да сформира правителство.

Придружен от съпругата си Мари-Франс ван Хел, която е от нидерландски произход, 56-годишният бивш кмет на Манчестър беше приет по обяд от монарха в Бъкингамския дворец, след което се отправи към „Даунинг Стрийт" 10.

Това е четвъртият премиер, назначен от Чарлз III, откакто той се възкачи на трона през септември 2022 г.