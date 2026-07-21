Осъдиха мексиканския наркобарон Ел Майо на доживотен затвор в САЩ

Един от най-опасните наркобарони в света - Исмаел "Ел Майо" Самбада, получи доживотна присъда в САЩ за ролята си в ръководството на мексиканския картел "Синалоа" и трафика на огромни количества кокаин към американския пазар, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Присъдата беше произнесена от федералния съдия Брайън Коган в Бруклин, след като м.г. 76-годишният Самбада се призна за виновен по обвинения за участие в престъпен заговор и ръководене на престъпна организация. В замяна американското министерство на правосъдието се отказа да иска смъртното му наказание. По повдигнатите обвинения законът предвижда задължителна доживотна присъда.

Самбада десетилетия наред беше смятан за един от най-влиятелните лидери на картела "Синалоа", отговорен за трафика на милиони килограми кокаин. С присъдата си той се нарежда до другия емблематичен бос на организацията - Хоакин "Ел Чапо" Гусман, който също беше осъден на доживотен затвор в САЩ през 2019 г.

Арестът на Самбада през юли 2024 г. сложи край на години, в които той успяваше да избягва залавянето. Той беше задържан заедно с Хоакин Гусман Лопес - един от синовете на Ел Чапо, след като самолетът им кацна на малко летище в американския щат Ню Мексико. По-късно и Гусман Лопес се призна за виновен по обвинения за наркотрафик.

В навечерието на обявяването на присъдата адвокатът на Самбада Франк Перес заяви, че клиентът му е бил напълно наясно, че признанието на вината неизбежно ще доведе до доживотен затвор.

Защитата поиска той да бъде настанен в затвор, където предвид възрастта си да получава необходимите медицински грижи.

Прокуратурата обаче се противопостави с аргумента, че подобни затвори може да не осигуряват достатъчно високо ниво на сигурност. Според обвинението хора, лоялни на Самбада, продължават да контролират картела "Синалоа", което поражда риск той да влияе върху дейността му дори зад решетките.

В същото време Ел Чапо излежава доживотната си присъда в затвора с максимална степен на сигурност ADX Florence в щата Колорадо.