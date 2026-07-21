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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23256985 www.24chasa.bg

Русия и Украйна готвят нова размяна на военнопленници и затворници

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Русия и Украйна продължават процеса по размяна на военнопленници. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

Русия и Украйна подготвят нова размяна на военнопленници и задържани цивилни граждани, която може да се състои в най-скоро време, съобщи в интервю за ТАСС омбудсманът на Руската федерация Яна Лантратова.

По думите ѝ в момента се съгласуват окончателните списъци както на военните, така и на цивилните, които ще бъдат включени в размяната, предаде БТА.

"Готови сме да извършим размяната в най-скоро време. В момента се уточняват списъците за цивилните и военните. Подготвяме много важна размяна, но умишлено не обявяваме дата, за да не я провалим", заяви Лантратова.

Допълни, че получава множество запитвания от близки на хора, които се надяват да бъдат включени в списъците, и увери, че се полагат усилия в тях да попаднат възможно най-много имена.

Русия и Украйна продължават процеса по размяна на военнопленници. СНИМКА: Фейсбук Володимир Зеленски

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