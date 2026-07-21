Снаряд порази танкер в Ормузкия проток, екипажът се евакуира

Екипажът на танкер, ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, се е евакуирал със спасителна лодка, съобщи Службата за морски търговски операции на Великобритания (UKMTO), цитирана от Ройтерс.

По данни на британската служба танкерът е подал сигнал по аварийния УКВ канал 16, че е бил поразен от неидентифициран снаряд. Инцидентът е станал на около осем морски мили източно от Лимах в Оман, а случаят вече се разследва, пише БТА.

Според служителя по сигурността на кораба целият екипаж е евакуиран и се намира на борда на спасителна лодка. Няма данни за замърсяване на околната среда. Не се съобщават нито името на танкера, нито неговият собственик.

По-рано днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) съобщи, че два танкера са се запалили след експлозии, докато са преминавали по южния маршрут на Ормузкия проток.

По информация на КГИР спасителни екипи евакуират моряците, но не се уточнява кои са засегнатите плавателни съдове. Ройтерс отбелязва, че не е успял да потвърди тази информация по независим път и не е ясно дали става дума за същия танкер, за който съобщава UKMTO.

Инцидентът идва на фона на рязката ескалация между САЩ и Иран - след провала на примирието в началото на юли двете страни възобновиха взаимните удари, което допълнително повиши напрежението около Ормузкия проток - ключовият морски коридор, през който преди войната минаваха около 20% от световните доставки на петрол и природен газ.

На 14 юли САЩ върнаха блокадата на иранските пристанища и откриха огън по празен танкер, за който твърдяха, че се е насочил към Иран.

В отговор Техеран обяви операции срещу американски бази и заяви, че докато американските удари продължават, Ормузкият проток ще остане затворен за износ на петрол, природен газ и химически торове.