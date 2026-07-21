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Сблъсъци между полиция и протестиращи в Болоня след смъртта на мъж при арест

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Протестиращи по улиците на Болоня след смъртта на Абдерахим Факир. СНИМКА: РОЙТЕРС

Сблъсъци избухнаха между полицията и протестиращи в италианския град Болоня след демонстрация заради смъртта на мъж по време на полицейски арест, предаде АНСА.

Повод за демонстрациите стана смъртта на родения в Мароко предприемач Абдерахим Факир - собственик на малка фирма за преместване и почистване. Той почина в неделя, след като полицаи се намесили по сигнал за агресивен мъж, който нанасял щети по автомобил, предаде БТА.

Кадри, заснети от местен жител и разпространени в социалните мрежи, показват стотици демонстранти по улиците на Болоня. Част от тях хвърляли пиратки и самоделни взривни устройства срещу полицаи, а органите на реда отвърнали със сълзотворен газ и водни оръдия.

По време на протеста се чували скандирания "Полицаи убийци" и "Целият свят ви мрази", а министърът по европейските въпроси Томазо Фоти определи тези лозунги като "неуважителни".

В същото време друга група протестиращи организира мирна демонстрация на централен площад в града. Те седнаха на земята, държейки снимка на Факир, и определиха акцията си като ненасилствен протест.

Протестиращи по улиците на Болоня след смъртта на Абдерахим Факир. СНИМКА: РОЙТЕРС

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