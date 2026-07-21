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Русия експулсира двама италиански дипломати

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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23257182 www.24chasa.bg

Русия експулсира двама италиански дипломати

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Русия СНИМКА: Пиксабей

Русия обяви двама италиански дипломати за персона нон грата в отговор на решението на Рим да експулсира двама служители на руското посолство, обвинени в шпионаж, съобщи Ройтерс.

Руското външно министерство обяви за нежелани лица заместник военния аташе в италианското посолство Виторио Парела и аташето Давиде Д'Априле. Те трябва да напуснат страната заедно със семействата си в срок от три дни, предаде БТА.

Мярката е ответна реакция на решението на Италия от 9 юли да изгони двама руски военни аташета, за които Рим твърди, че са били шпиони. Италианският външен министър Антонио Таяни заяви тогава, че двамата са били заплаха за националната сигурност на страната.

Москва съобщи още, че е извикала италианския временен шарже д'афер Джовани Скопа заради експулсирането на руските дипломати.

"Руската федерация изгони без причина италианския военен аташе в Москва, заедно с един от сътрудниците му. Това е акт на явно отмъщение за експулсирането от Италия на двама руски военни аташета, заловени на местопрестъплението, докато извършваха шпионска дейност", коментира Таяни в Х.

Русия СНИМКА: Пиксабей

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