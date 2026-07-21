Британският премиер Анди Бърнам проведе първи разговори с Тръмп, Зеленски и Мерц

Новият британски премиер Анди Бърнам проведе първите си международни разговори с лидерите на САЩ, Украйна и Германия, след като пое поста с обещание да промени политическия курс на Великобритания и да върне доверието в институциите след поредицата от идващи и отиващи си кабинети за последното десетилетия.

Американският президент Доналд Тръмп определи разговора си с Бърнам като "много добър" и заяви, че двамата ще се срещнат лично "в не много далечно бъдеще". В "Трут соушъл" Тръмп отбеляза, че с Бърнам са обсъдили теми като петрола в Северно море, търговията, военния съюз, както и разминирането на Ормузкия проток, предаде БТА.

От екипа на Бърнам съобщиха, че британският премиер е уверил Тръмп, че Лондон ще остане ангажиран с отбраната и сигурността и ще подкрепи безопасното отваряне на Олмузкия проток.

Отношенията между Тръмп и предшественика на Бърнам Киър Стармър се влошиха през последните месеци заради различия по редица въпроси, включително войната между САЩ и Иран, имиграцията, енергетиката и технологичните регулации.

В края на миналия месец Тръмп заяви, че познава малко Бърнам, когото определи като "изключително либерален" в контекста на това, че едва ли бил отворил Северно море за още добив на нефт.

В хода на разговора между Бърнам и украинския президент Володимир Зеленски двамата потвърдиха, че подкрепата на Лондон за Киев остава непоколебима, а наред с това се договориха да обсъдят бъдещо сътрудничество, включително участието на Великобритания в т.нар. антибалистична коалиция.

"Радвам се да разговарям с Анди Бърнам и да го поздравя за встъпването му в длъжност като министър-председател на Обединеното кралство. Наистина оценявам, че подкрепата за Украйна и нашия народ ще остане непоколебима", написа Зеленски в телеграм.

Бърнам разговаря и с германския канцлер Фридрих Мерц, като двамата обсъдиха задълбочаването на двустранното сътрудничество и прилагането на Договора от Кенсингтън за приятелство между Великобритания и Германия, подписан през юли от Мерц и Стармър.

По отношение на войната в Украйна двамата лидери се ангажираха да продължат подкрепата за Киев и да увеличат натиска върху Русия, като същевременно останат ангажирани с усилията за постигане на "справедлив и траен мир".

Мерц поздрави Бърнам за встъпването му в длъжност и го покани на посещение в Берлин.