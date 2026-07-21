Гръцка идея в Брюксел: 75% от приходите от телекомите да постъпват в бюджета на ЕС

Министърът на финансите на Гърция Кириакос Пиеракакис смята, че Европейският съюз може да намери нов източник на финансиране, като използва приходите от лицензирането на радиочестотния спектър, пише "Политико".

Пиеракакис, който председателства Еврогрупата – неформалната среща на финансовите министри на държавите от еврозоната, предлага част от значителните приходи от националните търгове за радиочестоти да бъдат насочвани към бюджета на ЕС. Идеята идва в момент, когато в Брюксел се засилват дебатите около следващата седемгодишна финансова рамка на Съюза.

„Това е телекомуникационна политика в духа на Драги", заявява Пиеракакис в интервю, като прави препратка към визията на бившия италиански министър-председател Марио Драги за повишаване на конкурентоспособността на Европа. Според него по-добрата координация и хармонизация на правилата за разпределение на честотите между държавите членки не само би осигурила допълнителни приходи за ЕС, но и би насърчила изграждането на по-модерна и интегрирана телекомуникационна инфраструктура в целия Съюз.

Европейските телекомуникационни оператори продължават да се сблъскват с различни национални процедури за достъп до радиочестотния спектър – стратегически ресурс, който е в основата на развитието на мобилните мрежи. В много държави лицензите се разпределят чрез търгове, а приходите от тях постъпват директно в националните бюджети.

От 2020 г. насам операторите в Европа са платили над 50 млрд. евро за лицензи за използване на спектър, според данни на браншовата организация Connect Europe. Практиката отдавна е обект на критики, тъй като според индустрията тя източва финансовите ресурси на компаниите, вместо да насърчава инвестициите в нови мрежи и технологии. Бившият еврокомисар Тиери Бретон дори определи радиочестотния спектър като „дойна крава" за правителствата.

Председателят на Еврогрупата и министър на финансите на Гърция Кириакос Пиеракакис предлага нов европейски модел, вдъхновен от гръцкия опит. Той посочва като пример проведената през 2020 г. в Гърция процедура за разпределение на 5G спектър, при която 25% от приходите от търга бяха насочени към нов фонд за рисков капитал, инвестиращ в развитието на 5G екосистемата.

Според идеята на Пиеракакис 75% от приходите от бъдещи търгове за радиочестотен спектър да постъпват в Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, а останалите 25% да бъдат управлявани чрез специален фонд към Европейската инвестиционна банка. По думите му подобен механизъм би осигурил значително повече средства за стратегически европейски инвестиции.

Предложението може да се превърне в нов източник на собствени приходи за бюджета на ЕС в момент, когато държавите членки продължават да спорят за размера на следващата многогодишна финансова рамка. Част от страните настояват за ограничаване на разходите, докато други защитават запазването на настоящото равнище на европейското финансиране.

Пиеракакис подчертава още, че инициативата е свързана с усилията за изграждане на по-силни европейски индустриални шампиони и за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от американските технологии.

Въпреки това предложението вероятно ще срещне сериозна съпротива от страна на националните правителства. Досега държавите членки последователно са се противопоставяли на реформи, които биха ограничили контрола им върху управлението на радиочестотния спектър – област, която остава национална компетентност и важен източник на бюджетни приходи.

По думите на Кириакос Пиеракакис предложението има няколко измерения, като първата и най-видима стъпка е синхронизирането на търговете за радиочестотен спектър в държавите членки.

„Тази идея има няколко слоя. Най-видимият е просто синхронизирането на търговете", заяви той. Според него намаляването на фрагментацията и придвижването към истински единен европейски пазар само по себе си би било значителен успех. „Ползата за нашите европейски шампиони и за телекомуникационните оператори е очевидна, още преди да започнем разговора за приходите", подчерта Пиеракакис.

Председателят на Еврогрупата смята, че в Европейския съюз се оформя нов подход към икономическата интеграция, следвайки препоръките, изложени в докладите за европейската конкурентоспособност на бившия председател на Европейската централна банка Марио Драги и на бившия италиански премиер Енрико Лета.

Като пример Пиеракакис посочи проекта за Съюз на капиталовите пазари – дългогодишната инициатива на ЕС за създаване на единен европейски пазар за инвестиции и финансиране, която през последните месеци започва да набира реална политическа подкрепа.

Въпреки това дори според самия Кириакос Пиеракакис реализирането на идеята за ново разпределение на приходите от радиочестотния спектър ще бъде трудно.

„Не мисля, че подобно предложение би получило широка подкрепа", коментира представител на национално правителство, пожелал анонимност, тъй като става дума за неофициално обсъждана идея. По думите му държавите членки трудно биха се отказали от тези приходи и вероятно ще се противопоставят на всеки опит на Европейската комисия да получи по-голяма роля в координирането на управлението на радиочестотния спектър чрез бъдещия Закон за цифровите мрежи (Digital Networks Act), който в момента е в процес на договаряне.

„По принцип държавите членки не одобряват идеята Европейската комисия да събира таксите за радиочестотния спектър", коментира и втори представител на друго национално правителство.

В Европейския парламент водещият докладчик по законодателното предложение, полският евродепутат Михал Кобоско вече заяви в интервю, че не желае да се запазва сегашното положение, при което „правителствата събират огромни суми от телекомуникационните оператори, а след това никой няма думата как тези средства се използват".

Кириакос Пиеракакис изрази надежда, че предложението му ще бъде включено в преговорите по Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., както и в по-широкия дебат за повишаване на европейската конкурентоспособност.

По думите му „много" от колегите му вече са подкрепили основната философия на идеята.

„Сега трябва да преминем към по-задълбочен етап, който включва изготвяне на конкретна оценка на въздействието, определяне на необходимите стъпки и други елементи, за да можем да продължим дискусията", заяви Пиеракакис.