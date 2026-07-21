Бърнам назначи Уес Стрийтинг за министър на отбраната на Великобритания

Бившият здравен министър Уес Стрийтинг оглави военното министерство в новото правителство на британския премиер Анди Бърнам, съобщи Франс прес, позовавайки се на изявление на "Даунинг стрийт".

43-годишният Стрийтинг напусна кабинета на предишния премиер Киър Стармър през май заради разногласия с ръководството и обмисляше да се кандидатира за лидерския пост в Лейбъристката партия. В крайна сметка той подкрепи Бърнам, който наследи Стармър като премиер, пише БТА.

Политикът, смятан за част от дясното крило на лейбъристите, остри критикува Стармър при напускането си, като заяви, че правителството му няма "нито визия, нито посока".

Като здравен министър основният приоритет на Стрийтинг беше реформирането на Националната здравна служба (NHS), която според него е била отслабена от години на бюджетни ограничения, довели до дълги списъци с чакащи пациенти и поредица от стачки на медицински служители. Сред основните му успехи той посочи намаляването на времето за чакане за лечение.

В биографията си, публикувана през 2023 г., Стрийтинг разказва за скромния си произход. Когато се е родил, майка му и баща му са били съответно на 17 и 18 години и са нямали достатъчно пари за детско креватче. Поради това той е израснал в социални жилища в Източен Лондон.

Стрийтинг е първият в семейството си, завършил университет - Кеймбридж, където е бил председател на студентския съвет.

В биографията му се споменава още, че неговите баба и дядо по майчина линия са били осъждани престъпници, свързвани с британската мафиотска групировка "Крайс", действала през 50-те и 60-те години.

От 2013 г. Стрийтинг е във връзка с Джо Данси, който също е свързан с Лейбъристката партия.