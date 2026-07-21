Нападение с нож на Акропола: Двама американски туристи са ранени, единият е в тежко състояние

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Сериозен инцидент разтърси тази сутрин района на Акропола в Атина. Малко след отварянето на археологическия обект мъж, въоръжен с нож, е нападнал двама американски туристи пред билетните каси на южния вход.

Според първоначалната информация нападателят е отправял заплахи към случайни минувачи, преди внезапно да атакува двамата чуждестранни посетители. На място незабавно са изпратени екипи на гръцката спешна помощ, които са оказали първа медицинска помощ на пострадалите.

Двамата туристи са транспортирани с линейки в атинската болница „Червен кръст". По информация на гръцките медии единият от тях е в по-тежко състояние. Лекарите полагат усилия за стабилизирането му.

Извършителят е обезвреден и арестуван. Според първоначалните данни той вероятно страда от психично заболяване.

Инцидентът е предизвикал силен отзвук, тъй като Акрополът е най-посещаваният археологически обект в Гърция и ежедневно приема хиляди туристи от цял свят. След нападението районът временно е отцепен, а полицейското присъствие е засилено.