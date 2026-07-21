Синът на бившия бразилски президент Болсонаро получи зелена карта за САЩ

Едуардо Болсонаро - синът на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро и съюзник на американския президент Доналд Тръмп, получи зелена карта (постоянен статут на пребиваване) за САЩ, съобщи Ройтерс.

Бившият бразилски депутат, който живее в Щатите от началото на 2025 г., заяви, че разрешението му е било предоставено по категорията EB-1A за хора с изключителни способности в области като наука, изкуства, бизнес и спорт. По думите му процедурата е започнала преди около година.

Едуардо Болсонаро от известно време изгражда връзки с американски консервативни среди и администрацията на Тръмп. Той е обвиняван в лобиране срещу съдебното дело срещу баща му в Бразилия, свързано с опита на бившия президент да отмени резултатите от изборите през 2022 г., спечелени от настоящия държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва.

Жаир Болсонаро беше осъден на повече от 27 години затвор за заговор за военен преврат. Едуардо Болсонаро също получи присъда от четири години и два месеца затвор през юни, след като съдът го призна за виновен в опит да убеди САЩ да се намесят в съдебния процес срещу баща му.

Той обаче отхвърля обвиненията и смята, че действията му са били продиктувани от необходимост да се защити от "несправедливо преследване" от страна на Върховния съд на Бразилия, а не от опит да помогне на баща си, пише БТА.

Политическите му противници, както и критиците на брат му Флавио Болсонаро, който се кандидатира за президент на следващите избори в Бразилия, твърдят, че двамата работят срещу интересите на страната си в САЩ. Според тях действията им може да са допринесли за решението на Вашингтон да наложи мита върху част от бразилския износ.

Очаква се митото от 25% върху някои бразилски стоки да влезе в сила утре. Братята Болсонаро отричат да са искали от екипа на Тръмп подобна мярка.

Едуардо Болсонаро, който и преди получаването на зелената карта е имал разрешение за работа в САЩ, заяви, че ще се върне в Бразилия само ако получи амнистия. "Поне тук съм свободен", каза още той.