Тръмп: Нетаняху няма да бъде арестуван, ако посети САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван, ако посети Съединените щати. Изявлението беше публикувано в социалната мрежа Truth Social, след като кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани съобщи, че юристите на града разглеждат какви правни възможности съществуват по отношение на евентуални действия срещу израелския лидер.

„Бенямин Нетаняху няма да бъде арестуван по никакъв начин, форма или повод, докато се намира на територията на Съединените американски щати", написа Тръмп.

Макар да не спомена директно Мамдани, американският президент похвали Израел за ролята му във войната с Иран. Той заяви, че Нетаняху „се бори срещу Ислямската република Иран", която според него е отговорна за смъртта на 52 000 мирни протестиращи и в продължение на десетилетия е убивала американски военнослужещи и други хора, съобщава turkiyetoday.

„Единствените, които трябва да бъдат арестувани, са хората, които доведоха Иран до тази безпрецедентна спирала на смърт и разрушение – проблем, с който предишните президенти трябваше да се справят преди години", добави Тръмп.

В интервю за подкаста „The Interview" на The New York Times, излъчено в събота, кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви, че юридическият отдел на града анализира какво позволява законът по отношение на евентуални действия срещу Нетаняху.

„Смятам, че мястото на министър-председателя Нетаняху е в Хага. Той е военнопрестъпник, срещу когото Международният наказателен съд е повдигнал обвинения", каза Мамдани.

По време на предизборната си кампания за кметския пост Мамдани заяви, че ако Нетаняху посети Ню Йорк, ще разпореди той да бъде арестуван. Мамдани встъпи в длъжност през януари.