Почина внезапно италианският журналист, пред когото Тръмп каза, че Мелони го е молила за снимка

На 50-годишна възраст внезапно почина италианският журналист Даниеле Компатанджело, кореспондент от Белия дом за редица италиански медии, съобщиха АНСА, "АДН Кронос" и "Месаджеро".

Компатанджело е починал в дома си в Ню Йорк, като според информация причината за смъртта му е инфаркт, предаде БТА.

Журналистът е роден през ноември 1975 г. в Савона и израства в Торино. След като работи в Рим, се установява в САЩ, където по-късно получава американско гражданство. Той има 25-годишна кариера в италиански медии, отразявал е осем издания на Олимпийските игри - от Сидни през 2000 г. до Лондон през 2012 г., и е автор на документални филми.

Репортажите му от САЩ са излъчвани по каналите на италианските медии РАИ, "Медиасет" и "Ла Сетте", както и по швейцарската телевизия. Към момента на смъртта си Компатанджело е бил председател на Асоциацията на чуждестранните кореспонденти към Белия дом.

Журналистът придоби международна известност през юни след телефонно интервю с американския президент Доналд Тръмп след срещата на върха на Г-7 във Франция. В разговора Тръмп заяви, че италианската премиерка Джорджа Мелони го е "умолявала" за обща снимка и че той е приел от съжаление.

Тръмп също каза, че не е бил длъжен да разговаря с Мелони и отправи критики към политиката ѝ, както и към Италия заради позицията ѝ по отношение на Иран.

Мелони отхвърли твърденията му и заяви, че историята е измислена. Тя обвини Тръмп, че отправя необосновани нападки към съюзниците на САЩ, докато проявява по-голяма близост към техните противници.

"Италия и аз никога не умоляваме за каквото и да е", каза тогава италианската премиерка.