Трима египетски граждани изчезнаха във водите на река Сава в Хърватия

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Трима чужденци са изчезнали във водите на река Сава край местността Окуншчак в община Ругвица, Централна Хърватия, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

По неофициална информация изчезналите са трима египетски граждани, които са влезли в реката, вероятно за да плуват. Обстоятелствата около инцидента все още се изясняват.

Командирът на пожарната на Загребска област Дарио Кезерич предупреди, че Сава е особено опасна река заради силните течения и водовъртежите, които увеличават риска от удавяне, пише БТА.

"Вчера получихме неофициална информация от полицията, че и те са имали затруднения при търсенето в този участък на Сава, тъй като теченията са много силни", каза Кезерич. И допълни, че спасителните екипи ще работят съвместно с полицията, която ще претърси дъното на реката.

Издирването продължава, а властите призовават местните жители да подават информация на спешните служби, ако разполагат с данни за изчезналите.

Спасителите предупреждават, че условията в района остават сложни заради силното течение и непредвидимото поведение на реката.