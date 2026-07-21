Полицейски дронове дебнат нарушители на пътя в Албания

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Полицейски дронове вече наблюдават за нарушения на правилата за движение по пътищата в Албания, съобщи вътрешният министър на страната Бесфорт Ламалари, цитиран от АТА.

Той заяви, че всяко нарушение, заснето от дрон, ще бъде предавано на най-близкия полицейски патрул, който ще спира водача и ще му връчва глобата.

Към дроновете, разположени по националните и основните пътища в страната, скоро ще бъдат добавени и пътни камери с изкуствен интелект в рамките на инициативата за повишаване на сигурността "Смарт сити" (Smart City), пише БТА.

Ламалари призова шофьорите да спазват правилата за движение и предупреди, че действия, които затрудняват трафика и блокират пътища, ще бъдат санкционирани.

Според Албанското радио и телевизия властите очакват мерките в рамките на инициативата "Смарт сити" да доведат до 45% спад на жертвите при пътни инциденти.