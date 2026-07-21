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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23258085 www.24chasa.bg

Китай започва кампания за по-безопасен интернет за децата

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайските власти стартираха национална кампания за ограничаване на рисковете за децата и младежите в интернет.

Първият етап, който съвпада с лятната ваканция, ще бъде насочен към премахване на вредно онлайн съдържание, опасни форми на взаимодействие между потребителите и подвеждащи маркетингови практики. Сред основните цели са ограничаването на неподходящи анимационни материали, създадени с изкуствен интелект, разпространението на насилствено съдържание и онлайн измамите, които подвеждат непълнолетни да извършват плащания.

Вторият етап от кампанията ще се фокусира върху алгоритмите за препоръчване на съдържание, подобряването на образователните секции в платформите и развитието на специални режими за безопасно ползване от деца и тийнейджъри.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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