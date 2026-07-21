Шестима от едно семейство станаха жертва на израелски удар в Газа, вместо боец на "Хамас"

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Двама съпрузи и четирите им деца са загинали при израелски удар в град Газа, насочен срещу боец на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти там.

Местни медици пояснили, че при нападението в квартал "Сабра" в централния град на палестинския анклав в опожарения си дом са загинали Фирас ал Масри, съпругата му Салсабел, трите им дъщери и синът им.

Израел потвърдил удара, отбелязвайки, че целта е бил боец на радикалната палестинска групировка "Хамас" и че все още проучва резултата от атаката.

Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) обявиха, че при удари от петък насам е ликвидирала трима бойци от "Хамас" и "Ислямски джихад". Двама от тях участвали в безпрецедентното трансгранично нападение срещу израелската територия и отвеждането на заложници на 7 октомври 2023 г., дали началото на двегодишната война в Газа.

1150 души , повечето от които мирни жители, са загинали в Газа от октомври м.г., посочва Ройтерс, базирайки се на информация от здравните власти в крайбрежната територия. За същия период са убити четирима израелски военнослужещи.

"Хамас" обикновено не разкрива точния брой на убитите си бойци. Примирието между Израел и "Хамас" прекрати големите сражения, но не спря почти всекидневните израелски нападения, чиито цели според ЦАХАЛ са бойци и обекти на въоръжените групировки в Газа, пише Ройтерс.

При атаката на палестинските въоръжени групировки през 2023 г. в плен бяха отведени 250 заложници, а жертвите на израелска територия бяха около 1200 по данни на Израел.

Според здравното министерство на "Хамас" при ответното израелско настъпление са убити над 73 000 палестинци. Почти цялото двумилионно население на анклава сега живее на малка територия под контрола на "Хамас", предимно в палатки или разрушени сгради, допълва БТА.