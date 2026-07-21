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Асфалтът в Атина достига над 60°C, покриви и автомобили над 75°C

Бойка Атанасова, Атина

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Асфалтът в Атина достига над 60°C, покриви и автомобили над 75°C СНИМКА: АРХИВ

Мощната гореща вълна, обхванала Гърция, създава изключително тежки условия в голяма част от страната. Термокамери в Атина показват, че температурите на асфалта вече надхвърлят 60°C, а върху покривите на сградите и паркираните автомобили достигат над 75°C.

Измерванията са направени малко след 13:00 часа в района на Кифисос и парка „Вейку", където нагорещените повърхности буквално „излъчват" екстремни температури.

Междувременно метеорологичните станции в страната отчитат максимална температура на въздуха от 41,1°C, регистрирана в районите на Риза (Коринтия), Макракоми (Фтиотида) и Олени (Илия).

Според Националната обсерватория на Атина температурите над 40°C са отчетени в 24 станции, а в 159 станции живакът е преминал 37°C, което потвърждава, че горещата вълна обхваща почти цяла Гърция.

Властите отправят предупреждение към жителите и туристите да избягват продължителния престой на открито в обедните часове, да приемат достатъчно течности и да бъдат особено внимателни към възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

Асфалтът в Атина достига над 60°C, покриви и автомобили над 75°C СНИМКА: АРХИВ

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