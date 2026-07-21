Honda и GAC удължават съвместното си предприятие в Китай до 2038 г.

Японската автомобилна компания Honda Motor и китайската Guangzhou Automobile Group (GAC) удължиха срока на своето съвместно предприятие в Китай до 2038 г. Решението е част от стратегията на Honda да затвърди позициите си на най-големия автомобилен пазар в света.

Двете компании ще ускорят прехода към производство на автомобили с нови енергийни източници и ще работят за повишаване на конкурентоспособността си на фона на засилената конкуренция от страна на китайските производители, които постигат бърз напредък в електрификацията и интелигентните технологии.

Съвместното дружество GAC Honda е създадено през 1998 г., а от началото на производството през 1999 г. досега е реализирало продажби на над 11 милиона автомобила.