ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Новият сезон във волейбола стартира на 17 октомври...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23258121 www.24chasa.bg

Honda и GAC удължават съвместното си предприятие в Китай до 2038 г.

КМГ

1228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Японската автомобилна компания Honda Motor и китайската Guangzhou Automobile Group (GAC) удължиха срока на своето съвместно предприятие в Китай до 2038 г. Решението е част от стратегията на Honda да затвърди позициите си на най-големия автомобилен пазар в света.

Двете компании ще ускорят прехода към производство на автомобили с нови енергийни източници и ще работят за повишаване на конкурентоспособността си на фона на засилената конкуренция от страна на китайските производители, които постигат бърз напредък в електрификацията и интелигентните технологии.

Съвместното дружество GAC Honda е създадено през 1998 г., а от началото на производството през 1999 г. досега е реализирало продажби на над 11 милиона автомобила.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали