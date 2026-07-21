На 21 юли на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет заместник-министърът на транспорта Сю Чънгуан заяви, че през периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.)общата дължина на националната комплексна триизмерна транспортна мрежа на Китай надхвърля 6 милиона километра. Степента на завършеност на основната транспортна мрежа вече достига 91%. Експлоатационната дължина на високоскоростните железници е над 50 000 километра, а общата дължина на магистралите в експлоатация достига 199 000 километра. В страната функционират общо 270 транспортни летища. Същевременно Китай е изградил най-голямата в света по мащаб и брой потребители пощенска и куриерска мрежа.