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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23258126 www.24chasa.bg

Общата дължина на националната комплексна триизмерна транспортна мрежа на Китай надхвърля 6 милиона километра

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 21 юли на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет заместник-министърът на транспорта Сю Чънгуан заяви, че през периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.)общата дължина на националната комплексна триизмерна транспортна мрежа на Китай надхвърля 6 милиона километра. Степента на завършеност на основната транспортна мрежа вече достига 91%. Експлоатационната дължина на високоскоростните железници е над 50 000 километра, а общата дължина на магистралите в експлоатация достига 199 000 километра. В страната функционират общо 270 транспортни летища. Същевременно Китай е изградил най-голямата в света по мащаб и брой потребители пощенска и куриерска мрежа.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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