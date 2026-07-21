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КМГ: СВСидзан е сред водещите райони в 8 главни икономически показателя

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 20 юли на пресконференция на Информационното бюро на местните власти в Сидзанския автономен район беше съобщено, че през първата половина на 2026 г. икономиката на Сидзан е запазила стабилен растеж. Темповете на увеличение на осем основни показателя, сред които брутният регионален продукт, добавената стойност на промишлените предприятия над определения размер и общият обем на продажбите на потребителски стоки, са сред най-високите в страната.

През първата половина на 2026 г. разполагаемият доход на глава от населението в Сидзан възлиза на 14 406 юана. Това е ръст от 7,8% спрямо същия период на миналата година и с 2,6 процентни пункта над средния за страната. Добавената стойност на промишлените предприятия над определения размер се е увеличила с 20,9% на годишна база. Темпът на растеж е с 15,5 процентни пункта по-висок от средния за страната.

Представител на Статистическата служба на Сидзанския автономен район заяви, че по всички изброени икономически показатели регионът заема първо място в страната по темп на растеж.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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