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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23258166 www.24chasa.bg

Китай подаде официален протест срещу филипинските провокации в рифа Жън‘ай

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Наскоро Филипините умишлено провокираха и нападнаха служители на китайската брегова охрана в рифа Жън'ай. Във връзка с това Отделът за гранични и морски въпроси на китайското Министерство на външните работи призова спешно филипинския посланик в Китай и му връчи официална нота на протест. В нея Китай изтъкна, че рифът Жън'ай е част от островите Нанша и е китайската територия. Филипински служители с две гумени лодки, спуснати от незаконно заседналия на рифа военен кораб, опасно са се приближили до кораби на Китайската брегова охрана и са се сблъскали с тях. Филипинските служители умишлено са тормозили и нападали служители на китайските правоохранителни органи, като са застрашили тяхната безопасност. Тези действия са определени като възмутителни.

След инцидента Филипините изопачават фактите и злонамерено политизират случая. Пекин изразява силно недоволство и отправя официален протест. Китай призовава филипинската страна незабавно да прекрати провокациите и злонамереното преувеличаване на случая. Китай ще продължи да предприема необходимите мерки за защита на своя суверенитет и морски права.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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