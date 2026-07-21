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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23258175 www.24chasa.bg

46 руски дрона е свалила Украйна тази нощ

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Русия е поразила 7 цели в Украйна с дронове

46 от общо 58 руски дрона е свалила през нощта противовъздушната отбрана на Украйна, съобщи командването на украинските военновъздушни сили, цитирано от Укринформ.

Русия е атакувала Украйна с безпилотни летателни апарати, сред които тип "Шахед", "Гербера", "Италмас", малогабаритни крилати ракети "Бандерол" и дронове примамки "Пародия".

Те са изстреляни от Курска и Орелска област в Русия, както и от окупираната Донецка област и от селището Гвардейское на Кримския полуостров, уточняват от командването.

Осем бойни дрона са ударили седем различни места на украинска територия.

Русия е поразила 7 цели в Украйна с дронове

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