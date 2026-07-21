Доставен беше първият в света 41 800-тонен двупосочен саморазтоварващ се кораб

Днес в провинция Дзянсу беше доставен първият в света 41 800-тонен саморазтоварващ се кораб с двупосочно плаване, разработен и построен самостоятелно от Китай.

Корабът има обща дължина 215 метра, ширина 42 метра и капацитет на главния товарен отсек от 29 000 кубични метра. Той е оборудван със система за саморазтоварване, като общата му разтоварна способност достига 12 000 тона на час. Корабът не само е с най-високата скорост на разтоварване в света, но и е първият в света саморазтоварващ се кораб в този тонажен клас, разполагащ с функция за двупосочно плаване.