Новият британски премиер обяви намаляване на данъка върху сметките за ток

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Правителството на новия британски министър-председател Анди Бърнам ще намали данъците върху сметките за електроенергия, заявиха официални представители цитирани от Ройтерс и БТА. Това е част от опитите на премиера да изпълни обещанието си да смекчи кризата с разходите за живот.

Данъчната промяна ще премахне данъка върху добавената стойност (ДДС) от сметките за електроенергия за домакинства, считано от 1 октомври.

Мярката ще бъде финансирана от освободени средства предвидени за прекратената правителствената програма за дигитална идентификация на стойност 1,8 милиарда британски лири (2,12 милиарда евро), съобщиха от правителството.

Бърнам беше и обещал, че една от първите му стъпки като бъдещ лидер на Великобритания ще бъде да прекрати правителствените планове за въвеждане на система за дигитална идентификация.

Програмата за дигитална идентификация предвижда всички наети да притежават дигитален документ за самоличност – инициатива, целяща да се справи с незаконната миграция, но определена като „фиаско“ от междупартийна комисия на законодателите.

Като нов министър-председател на Великобритания, Бърнам иска да действа бързо, за да покаже, че британската политика може да бъде ефективна, и да повиши жизнения стандарт след години на стагнация.

„Твърде дълго време Уестминстър не работи в интереса на хората, докато семействата се бореха с разходите за живот“, заяви Бърнам. „Това трябва да се промени“, добави той.