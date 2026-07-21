КМГ: През първото полугодие добавената стойност на промишлеността на големите предприятия в Китай е нараснала с 5,4% на годишна база

На вчерашната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет отговорно лице на Министерството на промишлеността и информационните технологии съобщи, че през първото полугодие на тази година добавената стойност на промишлеността в страната в предприятията над определен размер е нараснала с 5,4% на годишна база. Тези компании продължават да предлагат иновационни постижения и непрекъснато да оптимизират промишлената структура. По този начин те осигуряват доброто начало на промишлената икономика в рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.)

От 41 основни промишлени отрасъла 32 са отбелязали растеж. Електрониката, специализираното оборудване, универсалното оборудване, автомобилостроенето и електротехниката допринасят с над 50% за растежа на индустриалната икономика. Прототипът на квантовия компютър „Дзиуджан 4" подобри световния рекорд в областта на оптичната квантова информационна технология, изпитанията на високоскоростния влак CR450 бяха успешно завършени и мащабът на биопроизводството продължава да нараства, като общата стойност на продукцията възлиза на около 1,1 трилиона юана.