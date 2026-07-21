ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички от "Прогресивна България" без един подкрепи...

Времето София 33° / 33°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23258203 www.24chasa.bg

КМГ: През първото полугодие добавената стойност на промишлеността на големите предприятия в Китай е нараснала с 5,4% на годишна база

КМГ

704
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На вчерашната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет отговорно лице на Министерството на промишлеността и информационните технологии съобщи, че през първото полугодие на тази година добавената стойност на промишлеността в страната в предприятията над определен размер е нараснала с 5,4% на годишна база. Тези компании продължават да предлагат иновационни постижения и непрекъснато да оптимизират промишлената структура. По този начин те осигуряват доброто начало на промишлената икономика в рамките на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.)

От 41 основни промишлени отрасъла 32 са отбелязали растеж. Електрониката, специализираното оборудване, универсалното оборудване, автомобилостроенето и електротехниката допринасят с над 50% за растежа на индустриалната икономика. Прототипът на квантовия компютър „Дзиуджан 4" подобри световния рекорд в областта на оптичната квантова информационна технология, изпитанията на високоскоростния влак CR450 бяха успешно завършени и мащабът на биопроизводството продължава да нараства, като общата стойност на продукцията възлиза на около 1,1 трилиона юана.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали