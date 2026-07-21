КМГ: „Из Китай с Павел“ е в провинция Шаанси, богата на исторически забележителности и иновативни компании

Провинция Шаанси е богата на исторически забележителности и иновативни компании. В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим център за виртуална реалност в град Сянян, покрит мост, в който се разказва историята на град Сиан чрез модерни технологии, развитието на туризма в едно от най-красивите села в Северен Китай, както и компания за производство на тъмен чай.

Павел Гълъбов успя да интервюира няколко местни жители, които му обясниха как се произвежда вкусен хляб и как се пие тъмния Фу чай, който е богат на множество пробиотици.

Разработването на железопътни коридори, свързващи Китай с Европа, е важна задача за взаимноизгодното сътрудничество между двете цивилизации. В миналото от Сиан е започвал пътят на коприната, а днес тук е построен модерен жепе порт и железопътен колеж, в който студенти се обучават да проектират различни влакове.

Като голям град, който се стреми към развитието на модерни технологии, Сиан е успял да построи и огромен научен музей. В тази красива сграда всеки посетител може да види роботи, подробно да изучи устройството на автомобил, камион и самолети и дори да се наслади на истории за усвояването на Космоса.