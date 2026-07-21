Трима са ранени при пожар на танкер за втечнен газ в Черно море

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Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на танкер за втечнен природен газ „Гас Лисбон" (Gas Lisbon) в Черно море срещу бреговете на Румъния, предаде Аджерпрес. Корабът е плавал под либерийски флаг от египетското пристанище Александрия за украинското Рени.

Румънската морска администрация уточнява, че инцидентът е станал на 14 морски мили от град Сфънту Георге в окръг Тулча, извън румънските териториални води.

Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето (ARSVOM). Евакуирали са всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния на около 10-15 процента от тялото, а третият е имал многобройни наранявания и кръвотечение.

Пожарът на борда на кораба, който стои на котва, продължава. Румънските власти са изпратили предупреждение до всички кораби в района да избягват зоната около бедстващия плавателен съд, допълва БТА.

Румънският президент Никушор Дан заяви във фейсбук, че „държавните институции са в готовност и ще установят обстоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна".

„Гас Лисбон" е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени, посочва още Дан.