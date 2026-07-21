Забрана за лица под 17 години и задължителна застраховка за електрическите скутери в Гърция

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Гръцкият парламент обсъжда нов законопроект, който предвижда значително по-строги правила за използването на електрически скутери и другите леки електрически превозни средства. Мерките са предложени след поредица от тежки инциденти с участието на непълнолетни.

Сред основните предложения е забрана за управление на електрически скутери по обществените пътища от лица под 17-годишна възраст, с изключение на специализираните превозни средства за хора с увреждания. При нарушение се предвижда глоба от 150 евро.

Законопроектът въвежда още задължителна застраховка „Гражданска отговорност", а при липса на такава санкцията ще бъде 250 евро.

Предвижда се и сериозно увеличение на глобата за движение с електрически скутер по пътища с ограничение на скоростта над 50 км/ч – от досегашните 30 евро на 350 евро.

Новите правила засягат и фирмите, които продават или отдават под наем електрически скутери. Те ще бъдат задължени да проверяват възрастта на клиентите чрез документ за самоличност. При предоставяне на скутер на лице под 17 години ще бъде налагана глоба от 1000 евро.

Законопроектът предвижда още създаването на електронен регистър на електрическите скутери, който ще съдържа информация за превозните средства, техните собственици и техническите им характеристики.

Към момента това са предложения, които все още не са окончателно приети. Законопроектът предстои да бъде гласуван, а ако бъде одобрен, тогава ще стане ясно кога новите правила ще влязат в сила.