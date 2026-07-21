111 г. отбеляза румънка - най-възрастният човек на Балканите

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111 години чукна в понеделник Ножа Паладия от град Куджир, окръг Алба в Румъния.

Родената през 1915 г. жена е най-възрастният човек в Румъния и на Балканите, съобщават Аджерпрес и БТА.

Ножа Паладия е на 124-то място сред дълголетниците в света. Тя е и най-дълголетната документирана жена, някога живяла в Румъния.

Ножа приближава и абсолютния рекорд за дълголетие в Румъния, който принадлежи на Илие Чокан – ветеран от Втората световна война, който почина на 27 май тази година на възраст от 112 години и 351 дни.

На рождения си ден тя приела поздравления, грамота и парична сума от кмета на Куджир Адриан Тебан, а Паладия се обърнала към него:„Ако даде Господ, ще се видим пак следващата година!"

Дълголетницата живее със 76-годишната си дъщеря, която се грижи за нея заедно с други родственици.