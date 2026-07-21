Зетят на Тръмп е въвлечен в скандал за 1,6 млрд. долара след разследване на наркомрежа

Мащабен международен скандал с дъх на кокаин и имотни измами за стотици милиони евро разтърси висшите геополитически и финансови среди. Базираният в Маями албански бизнесмен Артур Шеху, издирван от правосъдието в Тирана за пране на пари от трафик на наркотици, бе официално обвинен във фалшифициране на нотариални актове за апетитни крайбрежни земи. Именно върху тези терени трябва да израсне луксозен туристически комплекс за милиарди долари, зад който стои зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Разкритията са част от мащабно разследване на Специалната прокуратура срещу организираната престъпност и корупцията в Албания (SPAK).

Твърди се, че 60-годишният Шеху и негови съучастници са ръководили канал за трафик на кокаин от Южна Америка към ключови европейски пристанища. Генерираните престъпни капитали впоследствие са били „изпрани“ чрез инвестиции в недвижими имоти по албанското крайбрежие чрез систематични документални измами.

През април 2026 г. Шеху финализира продажбата на мащабен терен в района на Звърнец, близо до Влора. Купувач е Albania Land Development — дружество, пряко обвързано с инвеститорите в мегапроекта Sazan Real Estate Development и партньори на Къшнър. Цената на транзакцията достига внушителните 110 милиона евро.

В обвинителния акт на SPAK, надхвърлящ 200 страници и датиран от 12 юни 2026 г., прокурорите сочат „обосновани съмнения“, че въпросните имоти са придобити чрез серия от документални фалшификати. Разследващите разплитат сложно конструирана мрежа от фиктивни сделки, съмнителни дарения и междинни договори, с които Шеху е целил да заличи престъпния произход на средствата.

На този етап прокуратурата не е повдигнала обвинения срещу самия Джаред Къшнър, Sazan Real Estate Development, Albania Land Development или останалите инвеститори. В официална позиция от Sazan Real Estate Development заявиха, че продължават да вярват в законността на придобиването и изразиха пълна готовност да съдействат на правосъдието.

Установил се в Маями още през 1998 г., Шеху е определян от SPAK и разследващи журналисти от Ройтерс, Citizens.al и Faktoje.al като основен архитектурен стълб в схемата за пране на наркокапитали по адриатическото крайбрежие. По данни на Проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP), италианските служби за борба с мафията разполагат с данни, че той е управлявал бизнес процесите в Албания, действайки включително като подставено лице за интересите на италианската мафия.

Разследване на Faktoje.al показва, че Шеху се явява първоначалният ключов собственик на терените за бъдещия гигантски курорт. Чрез спорни наследствени права, оспорвани покупки и договори той успява да овладее над 250 хектара в района на Звърнец. Впоследствие имотите са прехвърляни през каскада от мълниеносни транзакции между компании, свързани с бизнесмена Реди Струга, сред които South Adriatic Development и Albania Land Development (с участието и на катарски капитали).

Схемата разкрива шокиращи финансови аномалии: през ноември 2025 г. Шеху подписва предварителен договор за продажба на 1 028 641 кв. м за 5,5 милиона евро. Едва пет месеца по-късно — през април 2026 г. — същата площ е прехвърлена за изумителните 122 милиона евро.

За прокурорите от SPAK тази експоненциална ескалация в цената е безспорен индикатор за фиктивна прехвърлителна схема с цел легализация на капитали. Арестът на Шеху е част от ударна операция срещу организираната престъпност, при която на 12 юни 2026 г. бяха издадени общо 20 заповеди за задържане.

Чрез своя процесуален представител Куйтим Цакрани, укриващият се бизнесмен отхвърля обвиненията с аргумента, че земите са фамилна собственост още от времето на Османската империя. Твърдение, което местните жители на Звърнец публично и в съдебните зали категорично оспорват вече повече от десетилетие.

Инвестиционните планове на Къшнър предизвикаха масови протести в Албания, които продължават повече от месец. Според демонстрантите комплексът, оценяван на около 4,6 млрд. долара, застрашава защитена природна зона, включително лагуна, която е важна спирка за мигриращи птици. Недоволството се превърна в символ на по-широкото обществено недоволство срещу корупцията и липсата на прозрачност, като протестиращите обвиняват правителството на премиера Еди Рама в непрозрачно управление на проекта и настояват за неговата оставка. Проектът беше представен през 2024 г., а протестната вълна се засили в края на май, след като в района започнаха строителни дейности с тежка техника, предаде БГНЕС.