Делхи привика руски дипломат заради четирима убити моряци на товарен кораб край Одеса

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Индия иска обяснения от високопоставен дипломат от руското посолство в Делхи и изразява сериозно безпокойство, след като Москва удари товарен кораб в Черно море и уби четирима индийски моряци. Атаката е станала до украинския пристанищен град Одеса, предадоха Ройтерс и БТА, като се позовават на информация от индийското правителство.

Руският шарже д'афер Владимир Ладанов бил извикан в индийското Министерство на външните работи, посочват от ведомството.

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са били убити четирима индийски граждани от екипажа, а един е бил приет в болница в критично състояние.

Русия е поразила с три крилати ракети кораба „Голдън Лео" (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха по-рано Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

Агенция Ройтерс отбелязва, че засега Русия не е отговорила на запитването ѝ за коментар по случая.

Ладанов е бил помолен да предаде на Москва "сериозното безпокойство" на Индия, като му е било казано, че обстрелът на мирни граждани е "неприемлив", пише в декларацията на индийското външно министерство.

"Подобни нападения подкопават безопасността, сигурността и стабилността на международната морска търговия", гласи изявлението.

"Голдън Лео" е притежаван от индийската корабна компания "Оушън Грейс Шипинг" (Ocean Grace Shipping), чиято централа е в Мумбай, според данни на Ел Ес И Джи ("Лондон Сток Ексчейндж Груп"/LSEG) - една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса.

Трима души са били ранени, след като тази нощ е избухнал пожар на борда на танкер за втечнен природен газ „Гас Лисбон" (Gas Lisbon) в Черно море срещу бреговете на Румъния. Корабът е плавал под либерийски флаг от египетското пристанище Александрия за украинското Рени.