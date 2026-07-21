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Ферибот и товарен кораб се удариха край Крит (Видео)

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Остров Крит Снимка: Радко Паунов

Ферибот с пътници и товарен кораб са се сблъскали тази сутрин в залива Суда край южния гръцки остров Крит. Новината съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. 

Инцидентът е станал около 10 часа местно време близо до пристанищния град Ханя в западната част на острова. Няма пострадали хора и не е установено замърсяване на водата.

Двата плавателни съда са се ударили при влизането на товарния кораб в пристанището. Той е получил повреди в лявата част на носа, а щетите по ферибота са по-малки и също са в предната му част, информира БТА. .

Корабите са останали на пристанището за проверка, а пристанищните власти разследват причините за сблъсъка.

Остров Крит

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