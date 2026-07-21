В сряда стартира финалната осмица във волейболната Лига на нациите при дамите, като в рамките на няколко дни ще бъде определен и новият шампион в надпреварата. Защитаващият трофея Италия излиза за своята трета поредна титла, а срещите ще бъдат изиграни в китайския град-държава Макао, често наричан “Лас Вегас на Изтока”.

Прогнози за мачовете вече се приемат в обновения сайт на букмейкър №1 на България, добре познат не само като генерален спонсор на ЦСКА, а и като партньор на един от големите европейски грандове - Милан. Там волейболните фенове могат да демонстрират своите знания и умения в предвижданията, възползвайки се от богатото разнообразие от пазари и предложения.

А това се отнася и за казино секциите в платформата, което е препратка към една от атракциите на Макао. Сравняван с градове като Лас Вегас и Монте Карло, основните му приходи идват от туризма и вълнуващите казино забавления на негова територия. Това е единственият район на китайска територия, където казино игрите са напълно законни, което го прави и място с особен статут.

Към момента там са разположени някои от най-масивните и впечатляващи казино комплекси на планетата, а приходите му от този тип дейност надминават дори Лас Вегас.

От португалска колония до глобален център на забавлението

Всичко започва през 1849 г., когато Макао е все още малка португалска колония. По това време търговската сила на полуострова започва да намалява за сметка на бързо издигащия се Хонконг. Търсейки нов източник на приходи за запълване на държавната хазна, португалските власти вземат стратегическото решение да легализират казино игрите.

Истинският бум в развитието на Макао се случва в периода между 60-те години на миналия век и началото на новото хилядолетие. Зад всичко стои милиардерът предприемач Стенли Хо. Легендарният магнат от Хонконг и неговата компания STDM печелят ексклузивен монопол върху игрите на късмета в региона. В продължение на близо четири десетилетия Хо модернизира транспорта, създавайки емблематичните бързи фериботи до Хонконг, строи емблематични хотели като Casino Lisboa и изгражда основите на съвременната казино индустрия в Макао.

Краят на монопола настъпва след 1999 г., когато Макао е върнат на Китай като Специален административен район. През 2002 г. правителството отваря пазара за чуждестранни инвеститори. Гиганти от Лас Вегас като Wynn, Las Vegas Sands и MGM получават лицензи, превръщайки Макао в колосален международен развлекателен център.

Икономика и мащаби: Макао в числа

Казино секторът е абсолютният гръбнак на икономиката в Макао. Макар територията да е едва около 33 квадратни километра, нейният икономически отпечатък е гигантски. Тази индустрия генерира над 40% от БВП на Макао. Около 75% от държавния бюджет на региона се пълни директно от данъци върху дейността на казината.

Туристическият поток е изключително мащабен, като годишният брой на посетителите надхвърля 40 милиона души. По-голямата част от тях пристигат от континентален Китай и Хонконг, привлечени именно от възможността за игра. В нормални години брутните приходи от казино в Макао надвишават тези на Лас Вегас в пъти, като месечните постъпления редовно гонят милиарди долари.

Най-добрите казина в Макао и тяхната уникалност

Днешните казина в Макао не са просто игрални зали, а гигантски луксозни комплекси, съчетаващи гигантски молове, театри и петзвездни хотели.

The Venetian Macao (на снимката долу) е вдъхновен от венецианския си “брат” в Лас Вегас и е едно от най-големите казина в света. Вътре посетителите откриват изкуствено създадени небеса, както и автентични канали с гондолиери, пеещи серенади. Комплексът разполага с хиляди слот машини и стотици игрални маси, разположени на огромна площ.

Снимки: IMAGO

Wynn Palace е символ на абсолютния лукс и изисканост. Комплексът е известен със своята огромна изкуствена лагуна пред него, където всеки ден се провежда впечатляващо шоу с фонтани, музика и светлини, на което гостите могат да се насладят безплатно дори от кабинките на въжена линия SkyCab. Вътрешността му е украсена с милиони живи цветя, подредени в гигантски скулптури и въртящи се детайли на китайския зодиак.

Grand Lisboa е историческият визуален доминант на силуета на Макао. Сградата е проектирана да прилича на разцъфтял лотосов цвят или златен ананас. В самото казино се съхранява една от най-скъпите колекции от диаманти и ценни китайски златни изделия в света, включително известният 218-каратов Звезда на Макао диамант.

Не на последно място, City of Dreams е любимо място на по-младата и модерна публика, насочено към съвременно забавление. Комплексът е дом на футуристични нощни клубове, ултралуксозни хотели, включително Morpheus, проектиран от покойната Заха Хадид, и впечатляващи мултимедийни и технологични атракции.

Макао остава едно от най-завладяващите и парадоксални кътчета на планетата - място, където историческото португалско наследство, древните китайски традиции и ултрамодерният казино блясък съжителстват в съвършена хармония. От скромна колониална пристанищна зона до могъщ световен лидер, който оставя Лас Вегас далеч зад гърба си по приходи, тази уникална дестинация продължава да се преоткрива.

Казино и букмейкър №1 у нас напомня, че спортните залози и игрите на щастието са само за пълнолетни и че към тях винаги трябва да се подхожда с повишено внимание.