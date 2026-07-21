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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23259493 www.24chasa.bg

ООН: 37% повече жертви и ранени цивилни във войната Русия-Украйна през 2026 г.

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Харков, Украйна Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Военният конфликт между Русия и Украйна се ожесточава, а Броят на убитите и ранените мирни жители расте, сочи проучване на ООН. С 37% са се увеличили загиналите и пострадали цивилни през първото полугодие на тази година, предупреди Службата на върховния комисар по правата на човека, цитирана от Франс прес.

"Регистрирани са 1396 убити и 7978 ранени мирни жители, което представлява увеличение с 37% спрямо същия период за предходната година и близо два пъти повече от същите данни, отчетени през 2024 г.", заявява на пресконференция Даниел Бел, представителка на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

Стотици дронове и ракети обстрелват всяка нощ градове и села от двете страни на фронтовата линия. Освен критична енергийна инфраструктура, все по-често цели са жилищни райони.

Харков, Украйна

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