Кувейт: Иран атакува отново електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода

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Иран отново е атакувал електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода на територията на Кувейт, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позовават на изявление от кувейтското Министерство на електроенергията, водните ресурси и възобновяемите източници на енергия.

През изминалата нощ Техеран е ударил няколко електроцентрали и инсталации за четвърто денонощие поред.

Нападенията са предизвикали пожари и са нанесли щети. Пожарите са потушени, щетите се оценяват и в момента текат ремонтни дейности, пояснява министерството.

Обезсоляването осигурява около 90% от питейната вода на Кувейт, отбелязва АП.

По-рано Министерството на външните работи на Кувейт осъди иранските атаки срещу съоръжения за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, като ги нарече директен удар срещу жизненоважна гражданска инфраструктура, информират Ройтерс и БТА.