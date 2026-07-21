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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23259625 www.24chasa.bg

Кувейт: Иран атакува отново електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода

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Цяла нощ Иран е атакувал Кувейт с ракети и дронове. Снимка: Архив

 Иран отново е атакувал електроцентрали и съоръжения за обезсоляване на вода на територията на Кувейт, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, като се позовават на изявление от кувейтското Министерство на електроенергията, водните ресурси и възобновяемите източници на енергия.

През изминалата нощ Техеран е ударил няколко електроцентрали и инсталации за четвърто денонощие поред.

Нападенията са предизвикали пожари и са нанесли щети. Пожарите са потушени, щетите се оценяват и в момента текат ремонтни дейности, пояснява министерството.

Обезсоляването осигурява около 90% от питейната вода на Кувейт, отбелязва АП.

По-рано Министерството на външните работи на Кувейт осъди иранските атаки срещу съоръжения за производство на електроенергия и обезсоляване на вода, като ги нарече директен удар срещу жизненоважна гражданска инфраструктура, информират Ройтерс и БТА.

Цяла нощ Иран е атакувал Кувейт с ракети и дронове. Снимка: Архив

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