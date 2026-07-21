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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23259720 www.24chasa.bg

Йордания и Бахрейн са под прицела на Иран

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Военната база на САЩ в Йордания, ударена от Иран СНИМКА: Екс/ @BabakTaghvaee1

Йордания и Бахрейн  са отблъснали поредни ирански атаки, предаде ДПА.

Йорданските въоръжени сили съобщават за прехванати пет дрона, изстреляни от Иран през нощта и тази сутрин. Дроновете са били свалени, преди да достигнат до целите си,  няма пострадали и нанесени материални щети, твърдят военните.

"Враждебни ирански въздушни цели" са обезвредили и Бахрейнските въоръжени сили. Бахрейн обвини Иран в умишлени атаки срещу мирни хора и граждански обекти.

Информацията се появява на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток и най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран.

САЩ имат разположени сили в Йордания и в няколко от страните от Персийския залив.

Военната база на САЩ в Йордания, ударена от Иран СНИМКА: Екс/ @BabakTaghvaee1

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