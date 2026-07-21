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Кремъл за убийството на индийските моряци: Разясняваме позицията си на Делхи

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Дмитрий Песков

Кремъл заяви, че поддържа контакт с партньорите си в Делхи, след като четирима индийски моряци бяха убити при ракетен удар по товарен кораб в Черно море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Киев каза, че в неделя Русия е поразила с три крилати ракети плаващия под флага на Гвинея-Бисау кораб „Голдън Лео" и че при атаката са убити 10 моряци, четирима от които са били индийски граждани.

„Продължаваме контактите си с индийските ни партньори. Разясняваме позицията си", каза днес Дмитрий Песков пред журналисти. „Най-важното е, че нашите въоръжени сили нанасят и ще продължат да нанасят удари по корабите, които участват в превоза на боеприпаси, оръжия и т.н. за нуждите на киевския режим", добави говорителят на Кремъл, цитиран от ТАСС.

По-рано Индия поиска обяснения от високопоставен дипломат от руското посолство в Делхи и изрази сериозно безпокойство, след като Москва удари товарен кораб в Черно море и уби четирима индийски моряци. 

Руският шарже д'афер Владимир Ладанов бил извикан в индийското Министерство на външните работи, посочват от ведомството.

При руското нападение срещу кораб, напускащ пристанището на южния украински град Одеса, са били убити четирима индийски граждани от екипажа, а един е бил приет в болница в критично състояние.

Русия е поразила с три крилати ракети кораба „Голдън Лео" (Golden Leo), плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с екипаж от индийски и сирийски моряци, съобщиха по-рано Военноморските сили на Украйна в приложението Телеграм.

Ладанов е бил помолен да предаде на Москва "сериозното безпокойство" на Индия, като му е било казано, че обстрелът на мирни граждани е "неприемлив", пише в декларацията на индийското външно министерство.

"Подобни нападения подкопават безопасността, сигурността и стабилността на международната морска търговия", гласи изявлението.

"Голдън Лео" е притежаван от индийската корабна компания "Оушън Грейс Шипинг" (Ocean Grace Shipping), чиято централа е в Мумбай, според данни на Ел Ес И Джи ("Лондон Сток Ексчейндж Груп"/LSEG) - една от водещите световни компании за финансова инфраструктура, данни и анализи, а също така и собственик на Лондонската фондова борса.

Дмитрий Песков

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