Обискираха център със сървърите на партията на Орбан

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Опозиционната партия ФИДЕС на бившия унгарски премиер Виктор Орбан съобщи, че представители на прокуратурата са извършили обиск в център за данни, където се намират сървърите на формацията, предадоха МТИ и Франс прес, цитирани от БТА.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, партията твърди, че разследващите са пристигнали без предварително предупреждение с намерение да изземат комуникационната система и базите данни на ФИДЕС.

"Следователи от прокуратурата се явиха без предупреждение в центъра за данни, в който се намират сървърите на ФИДЕС, с намерението да изземат цялата комуникационна система на партията, както и нейните бази данни", се казва в изявлението.

Според партията подобно действие няма прецедент от 1990 г., когато в Унгария приключва комунистическият режим.

"Произволът достигна ново ниво", заяви директорът по комуникациите на ФИДЕС Берталан Хаваши.

Виктор Орбан, който управляваше страната в продължение на 16 години, загуби парламентарните избори през април. Новото правителство, оглавявано от Петер Мадяр, обеща да разгради системата, изградена от Орбан за контрол над институциите, както и да се противопостави на корупцията, която според Мадяр е станала повсеместна в страната.

През последните седмици кабинетът прие редица законодателни промени, които ФИДЕС определя като "автократични". По време на управлението си партията на Орбан също често получаваше подобни обвинения.

Хаваши заяви, че след като опитите на управляващата партия ТИСА да отслаби политически ФИДЕС са се провалили, сега се прави опит формацията да бъде "неутрализирана" чрез правни средства.

ФИДЕС няма да се поддаде на политически или правни заплахи, няма да отстъпи и ще се противопостави на насилствената автокрация на ТИСА, заяви още той.