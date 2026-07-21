Пияни пилоти бяха отстранени от работа преди полет от Женева

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Двама очевидно пияни пилоти бяха отстранени от работа преди полет, потеглящ от Женева по-рано тази седмица, предаде ДПА, като се позова на швейцарския авиопревозвач „Суис", съобщава БТА.

По случая се води разследване за нарушение на принципите на авиопревозвача за безопасност на полетите.

Националността на пилотите не беше разкрита, нито финалната дестинация на полета им.

Това е втори авиоинцидент, за който се съобщава в последните 24 часа.

Френски и испански медии съобщиха вчера, че два испански самолета, движещи се над Канарските острови, едва не са се сблъскали във въздуха. Инцидентът е станал на 10 юли.

Двамата самолета са летели на една и съща височина и по една траектория. Те са изпълнявали полет между Испания и Бразилия и сблъсъкът е бил избегнат в последния момент.

Първата машина е била „Еърбъс 321 Екс Ел Ер" на „Иберия", изпълняваща полет от Ресифе за Мадрид. Втората машина е била „Боинг" 787-9 на „Еър Еуропа", изпълняващ полет между Мадрид и Сао Пауло. Двата самолета се намирали на около 11 000 метра височина и се движели по една ос. Машините били на няколкостотин метра една от друга, когато екипажите им били предупредени за риска от сблъсък чрез самолетната система за избягване на сблъсъци, съобщават медии, като „20 минют", „Фигаро", „Депеш" и др.