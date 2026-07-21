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Бившата британска министърка Ан Уидекъм ударена 21 пъти с чук по главата преди смъртта си

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Ан Уидекъм. Снимка: Официален сайт Ан Уидекъм

Бившата британска министърка Ан Уидекъм е починала, след като е била ударена 21 пъти с чук по главата в дома си в графство Девън, заявиха прокурори пред Уестминстърския магистратски съд. 

Прокурорът Кашиф Малик посочи, че на 8 юли Уидекъм е обядвала, когато мъжът, обвинен в убийството ѝ – Джошуа Кери, пристигнал пред къщата ѝ с червен автомобил Vauxhall Corsa и влязъл през входната врата, пише Би Би Си. 

Според прокуратурата Кери е останал в имота едва две минути, през които многократно е нападнал Уидекъм с чук, след което я е съборил от стола ѝ, взел е портфейла ѝ и е избягал с автомобила.

28-годишният мъж от Южен Йоркшир, обвинен в убийството, остава в ареста и по-късно във вторник трябва да се яви пред Централния наказателен съд „Олд Бейли" в Лондон.

Съдът беше информиран, че предварителната причина за смъртта е тежка травма на главата, причинена от тъп предмет.

Прокурор Малик обясни още, че Уидекъм не се е включила в предварително уговорено онлайн интервю за предаването на Channel 5 на Мат Олрайт, насрочено малко преди 13:00 ч. британско време на 8 юли.

След като не успели да се свържат с нея, екипът на предаването потърсил личната ѝ асистентка, която от своя страна помолила градинаря на Уидекъм да провери какво се случва.

По данни на прокуратурата градинарят влязъл в къщата през незаключената входна врата на 9 юли и открил Уидекъм да лежи по лице на пода в кухнята с тежка травма на главата.

Кери, който е от град Ротъръм, запазил безизразно поведение в съдебната зала и проговорил единствено, за да потвърди името, датата си на раждане и адреса си по време на краткото заседание в Уестминстърския магистратски съд. Той не е заявил дали се признава за виновен.

Очаква се да бъдат оповестени още подробности по случая. 

Ан Уидекъм. Снимка: Официален сайт Ан Уидекъм

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