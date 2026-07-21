Ванс държи Нетаняху далеч от Тръмп, страхува се от удължаване на войната с Иран

Президентът на САЩ обеща да предпази израелския премиер от арест в Ню Йорк

Висши служители в американската администрация, водени от вицепрезидента Джей Ди Ванс, работят активно да попречат на евентуална среща между Бенямин Нетаняху и Доналд Тръмп, твърдят източници от Тел Авив.

Служителите на Белия дом се опасявали, че Нетаняху ще използва директна среща, за да лобира Тръмп да заеме значително по-агресивна позиция срещу Иран. Натискът от офиса на израелския премиер за организиране на срещата на високо ниво е пряко свързан с планираните му пътувания до САЩ следващата седмица. Той ще присъства на официалната погребална служба за покойния сенатор Линдзи Греъм, насрочена за 27 юли. Въпреки това политическите източници от Тел Авив категорично подчертават, че Нетаняху няма намерение да кацне във Вашингтон без напълно потвърдена среща в официалния график на Тръмп.

Преди дни в интервю вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини някои членове на израелското правителство, че се опитват да повлияят на мнението на американците, за да удължат войната с Иран.

“Определено мисля, че сте видели тази много дискретна, изключително

добре финансирана кампания,

целяща да провали преговорите и да се опита да провали сделката”, каза Ванс, като той имал и доказателства, че някои израелски лидери “мразят сделката”.

Въпреки вътрешната съпротива в администрацията на Белия дом според израелските представители личните отношения между Нетаняху и Тръмп оставали силни. В понеделник републиканецът заяви, че Нетаняху няма да бъде арестуван, ако дойде в Ню Йорк.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

“Това няма да стане по никакъв начин, под никаква форма, докато се намира в САЩ. Нетаняху се бори срещу Иран, който наскоро уби 52 хил. невинни протестиращи и през последните 47 години е убивал американски войници и други хора”, обяви американският лидер.

Острият му коментар беше предизвикан от думите на кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани, който по-рано обяви, че правният отдел на града обсъжда възможността да арестува Нетаняху на своя територия, когато се появи на Общото събрание на ООН.

“Смятам, че мястото на премиера Нетаняху е на трибунала в Хага. Той е военнопрестъпник, срещу когото Международният наказателен съд е повдигнал обвинение”, каза градоначалникът на Голямата ябълка.

На 21 ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за ареста на Нетаняху, като го обвини, че е отговорен за военните престъпления, свързани с използването на глада като метод на водене на война и с умишлено насочване на атаки срещу цивилното население на Ивицата Газа.

Израел също така се опитва да убеди САЩ да нанесат пълномащабни удари срещу Иран. Причината е, че ислямската република била разположила центрофуги за обогатяване на уран дълбоко под планината Кух-е Коланг Газ Ла, твърди разузнаването на Тел Авив. Това засилва опасенията, че Техеран може да възстанови ядрената си програма. По-рано през юли

Тръмп заплаши да унищожи съоръжението

и предупреди иранците да бъдат подготвени.

Въпреки това сред някои съветници в Белия дом битува усещането, че американският президент бързо изчерпва начините си да измъкне страната си от този непопулярен и скъп конфликт преди междинните избори през ноември. Някои от тях дори описват ситуацията като блато, в което Тръмп затъва, пише “Политико”.

Сред републиканците съществува и все по-голяма тревога от икономическото въздействие на конфликта върху обикновените американци по време на важен предизборен период. Анализаторите и политолозите са убедени, че именно разходите за живот ще определят изхода на вота наесен.

