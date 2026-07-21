Анди Бърнам намали сметките за ток в първия си ден като премиер (Обзор)

Историческа промяна - в британското правителство жените са повече от мъжете

Новият британски премиер Анди Бърнам започна управлението си с премахване на ДДС върху сметките за ток, което ще доведе до намаляването им с около 45 паунда годишно на домакинство. Решението е част от мерките му срещу поскъпването на живота, които обеща да бъдат негов приоритет.

Би Би Си обаче коментира, че това едва ли ще е голяма помощ за изпитващите финансови затруднения семейства, тъй като ще намали сметките им с около 4 паунда месечно, докато се очаква те да се увеличат средно с 18 паунда през октомври.

Представители на опозицията също поставиха под съмнение мярката, както и откъде ще бъдат намерени бюджетни средства да се финансира. От екипа на Бърнам отговориха, че пари са осигурени. Самият премиер пък определи мярката като малка помощ и по-скоро надежда за хората, че някой се опитва да реши основните им проблеми.

На първото правителствено заседание Бърнам инструктира министрите си да търсят и други възможности за подпомагане на обеднелите британци. Той запази само вътрешния министър от екипа на предшественика си Киър Стармър. Още няколко негови колеги оцеляха във вълната от уволнения, но те ще заемат ръководни позиции в други министерства.

За първи път в британско правителство ще има повече жени, отколкото мъже, което също се възприема като знак за голяма промяна в британската политика, която Бърнам обеща да извърши.