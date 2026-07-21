Най-малко трима загинаха при руска атака с управляеми авиобомби срещу Запорожие

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Най-малко трима души загинаха, а 13 бяха ранени при руска атака с управляеми авиобомби върху южния украински град Запорожие, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

След удара седем етажа от девететажен жилищен блок са били обхванати от пламъци, съобщи в Телеграм регионалната военна администрация, цитирана от Укринформ.

По информация на областния управител Иван Федоров двама от загиналите са били на около 60 години, а третата жертва е 49-годишен мъж.

Според украинските власти Русия в голяма степен използва управляеми авиобомби при нападения срещу райони в близост до фронтовата линия. Това са бомби, пускани от самолети, често произведени още по времето на Съветския съюз, които са модернизирани с крила и навигационни системи за по-прецизно поразяване на цели.

"Ситуацията в града е изключително напрегната. Сутрин отиваме на работа под атаки с дронове "Шахед", по обяд ни обстрелват с управляеми авиобомби, а вечер се прибираме отново под удари с "Шахед" и авиобомби", разказа 38-годишната Тетяна, която живее в поразения жилищен блок.

Кадри на Ройтерс от мястото показват, че едната страна на сградата е силно обгоряла от пожара, докато аварийните екипи продължават да гасят пламъците. В близост до блока се виждат и напълно изгорели автомобили.