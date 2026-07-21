ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранското външно министерство предупреди България ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23261099 www.24chasa.bg

Най-малко трима загинаха при руска атака с управляеми авиобомби срещу Запорожие

1128
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Наскоро руските сили поразиха дори родилен дом в Запорожие. СНИМКИ: Фейсбук Иван Федров

Най-малко трима души загинаха, а 13 бяха ранени при руска атака с управляеми авиобомби върху южния украински град Запорожие, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

След удара седем етажа от девететажен жилищен блок са били обхванати от пламъци, съобщи в Телеграм регионалната военна администрация, цитирана от Укринформ.

По информация на областния управител Иван Федоров двама от загиналите са били на около 60 години, а третата жертва е 49-годишен мъж.

Според украинските власти Русия в голяма степен използва управляеми авиобомби при нападения срещу райони в близост до фронтовата линия. Това са бомби, пускани от самолети, често произведени още по времето на Съветския съюз, които са модернизирани с крила и навигационни системи за по-прецизно поразяване на цели.

"Ситуацията в града е изключително напрегната. Сутрин отиваме на работа под атаки с дронове "Шахед", по обяд ни обстрелват с управляеми авиобомби, а вечер се прибираме отново под удари с "Шахед" и авиобомби", разказа 38-годишната Тетяна, която живее в поразения жилищен блок.

Кадри на Ройтерс от мястото показват, че едната страна на сградата е силно обгоряла от пожара, докато аварийните екипи продължават да гасят пламъците. В близост до блока се виждат и напълно изгорели автомобили.

Наскоро руските сили поразиха дори родилен дом в Запорожие. СНИМКИ: Фейсбук Иван Федров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали