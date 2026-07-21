Вучич: Защо ме сравняват с Путин от Temu, а не с Румен Радев?

Защо ме наричат Владимир Путин, а не Румен Радев?

Това попита сръбският президент Александър Вучич в индиректен спор с Борко Стефанович от опозицията, който го определи като "Путин от Temu", съобщи БГНЕС.

В края на юни Вучич заяви, че ще подаде оставка до няколко седмици и страната ще проведе предсрочни президентски и парламентарни избори. Това се случи след 18 месеца на силни антиправителствени протести. Водени от студенти, те бяха провокирани от срутването на покрива на ЖП гарата в град Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Демонстрантите са убедени, че за трагедията е виновна повсеместната корупция в страната.

Не за пръв път сръбският президент говори, че ще се откаже от поста на държавен глава, за да се върне като премиер. Той вече е заемал този пост от 2014 до 2017 г. Неговият втори и последен президентски мандат трябваше да изтече в средата на 2027 г. Той е начело на Сърбия през последните 12 години.

Именно това накара Борко Стефанович да го сравни с руския президент Путин, който направи президент премиера Дмитрий Медведев от 2008 до 2012 г., а самият той стана премиер, за да не изпадне в противоречие с конституцията на Русия. Това пък му даде възможност наново да започне мандатите си като държавен глава от 2012 г. досега.

Вучич обаче сравни сам себе си с българския премиер Румен Радев, който подаде оставка като президент година преди да довърши мандата си. Направи го в края на януари, за да може да участва в парламентарните избори през април с проекта си "Прогресивна България", който наскоро бе регистриран като партия от съда.

Сръбският държавен глава, който е и лидер на Сръбската прогресивна партия, обяви, че първо правителството на Джуро Мацут ще подаде оставка. След това той ще насрочи предсрочни парламентарни избори и чак тогава ще се оттегли от поста си. Според Вучич изборите ще са в началото на декември.

"В момента съществува възможност правителството и аз да подадем оставка и след два дни Народната скупщина да ме избере за премиер, ако имам мнозинство в парламента. Такава възможност съществува, но за мен това не е вариант. Няма да си давам длъжност, за която не съм получил гласа на народа. Дори всичко това да е по закон и да е напълно законно и легитимно, аз няма да го направя. Когато, и ако, поискам гласа на народа за тази длъжност, едва след като го получа, бих могъл евентуално да стана премиер", категоричен бе Вучич пред проправителствената телевизия "Пинк".

Пред Nova.rs опозиционерът Стефанович пък коментира, че според социологическо проучване Вучич е приключил политическата си кариера.

Позицията на президент в Сърбия е до голяма степен церемониална, но Вучич има значително влияние върху партията и правителството си. Той вече е предложил отново да стане премиер и наскоро няколко висши съюзници публично заявиха, че трябва да го направи.

Анализатори твърдят, че Вучич ще се опита да постави съюзник за свой наследник на президентския пост, за да може да продължи да държи лостовете на властта.

"Това в никакъв случай не е краят на Вучич. Той най-вероятно вече има план за действие, който определено не означава, че ще се пенсионира като политик - точно обратното", прогнозира политическият анализатор Радивое Груич през юни.

"В момента, в който получа уведомление от правителството или от Народната скупщина, ще насроча парламентарни избори. Още известно време - няколко дни или най-много 2 седмици - ще остана президент, защото имам много важни държавни задачи, които трябва да изпълня, и затова няма да участвам в кампанията. Тогава ще се присъединя към листата на "Обединена Сърбия", защото ще подам оставка, ще напусна всички държавни помещения и ще предам цялата документация. И няма голяма философия - ще се кача в автомобила си, чака ме моята "Шкода", и ще обикалям Сърбия от място на място, за да търся подкрепата на хората за мандат като министър-председател, ако бъде взето такова решение", каза още Вучич, който в нито една от данъчните си декларации не е заявил, че притежава личен автомобил.

С личната си "Шкода" се движеше и Румен Радев, докато бе президент. Това стана, след като парламентът опита да ограничи администрацията му да ползва служебни коли.

Сагата с това кой и как може да вози НСО започна през лятото на миналата година, когато бившият МВР министър, сега депутат от ДПС-НН, Калин Стоянов обвини Радев, че е отишъл с твърде голям кортеж във Варна и така блокирал града. После предложи да отпадне законовата възможност службата да вози администрацията на президента, когато това се налага. После Радев публично отвори темата за това, че президентската институция няма собствен автопарк за разлика от останалите институции.

"24 часа" направи проучване и установи, че действително в държавата има хиляди служебни автомобили - някои дори може би необосновано много, само "Дондуков" 2 няма. В знак на солидарност със служителите си Радев се отказа и от своя транспорт и тръгна с колата на съпругата си Десислава - шкода. Него все пак го вози и пази НСО, но с личната му кола, а пред и зад нея са големите джипове на службата. Така той обиколи половината страна, столицата, срещна се и с представители на чужди държави.