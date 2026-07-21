Иранският президент: Взаимодействието с Моджтаба Хаменей се засилва всеки ден

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Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви във видеоклип, че нивото на взаимодействие с върховния лидер на страната Моджтаба Хаменей се засилва с всеки изминал ден, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Изявлението идва след месеци спекулации около здравословното състояние на Моджтаба Хаменей, който не се е появявал публично, откакто баща му и негов предшественик Али Хаменей беше убит при американско-израелски въздушен удар в началото на войната с Иран.

"Равнището на взаимодействие с нашия скъп върховен лидер се увеличава с всеки изминал ден и трябва да продължи да се задълбочава, за да можем с неговите насоки да решим проблемите си", заяви Пезешкиан.

Според трима източници, близки до вътрешния кръг на Хаменей, цитирани от Ройтерс през април, той е получил тежки наранявания по лицето и краката при атаката на 28 февруари.

След назначаването си за трети върховен лидер на Иран на 8 март Моджтаба Хаменей публикува само писмени изявления. До момента няма разпространени негови снимки или аудио и видеозаписи.

Високопоставени източници заявиха пред Ройтерс, че липсата на публични изображения и записи се дължи както на здравословното му състояние, така и на съображения за сигурност.

По данни на източници, запознати с вътрешните процеси на вземане на решения в Иран, Моджтаба Хаменей дължи издигането си до голяма степен на подкрепата на Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), който го е възприел като надежден гарант за запазването на твърдолинейния си политически курс.

Според същите източници влиянието на Гвардията, допълнително укрепнало след войната, е знак за по-агресивна външна политика и за засилване на репресиите в страната.