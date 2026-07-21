Иранското външно министерство предупреди България да не помага на US операциите срещу Иран

Българският военен министър Димитър Стоянов заяви по-рано днес, че няма никаква опасност пред страната ни, ако военните самолети-цистерни на САЩ бъдат базирани на авиобаза "Безмер"

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА, съобщава БТА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета-цистерни във военновъздушна база в балканската държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз, припомня агенцията.

Говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Българското правителство възнамерява да разположи американските самолети във военната база "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи проект на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се". Предстои гласуване на решението в пленарна зала.

САЩ и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война, припомня Ройтерс.

Със спешна нота в петък САЩ са поискали от правителството да базират 8 самолета на военното летище "Безмер". По-късно от проекторешението на МС стана ясно, че се иска престой от 24 юли до 1 октомври. Премиерът Румен Радев оповести новината по време на годишната конференция в София на българските дипломати вчера.

При първото искане за престой американските самолети бяха у нас за учение на НАТО, а сега премиерът Радев иска да ги пусне, за да участват във военни действия, реагираха веднага от ГЕРБ.

По-рано днес военният министър Димитър Стоянов пък заяви, че учението на НАТО е лъжа. Освен това бе категоричен, че сега няма никакво притеснение за връщането на военните самолети на Щатите у нас. И допълни, че с това действие страната ни не става част от военния конфликт в Иран. Още преди старта на извънредното заседание на комисията министърът заяви, че при разполагането на самолетите на американските ВВС в София, и сега разлика в причината няма.

Служба "Военно разузнаване" направила анализ на риска, който бил представен на Стоянов още вчера по обяд. В него категорично се заявява, че пряка военна опасност от решението за България няма, съобщи министърът.

Депутатите от опозицията обаче поискаха да им бъдат предоставени всички документи, за да могат наистина да се запознаят с данните на службата. От ДБ дори поискаха в заседанието на комисията да се включи шефът й бриг. ген. Венелин Венев и да представи въпросният доклад, но предложението бе отхвърлено с гласовете на управляващите.

В края на май - през първите си седмици на премиерския пост, Румен Радев заяви, че в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп е поставил настойчиво въпроса за отпадането на визите за българи за САЩ, за да бъде удължен престоят на тогава базираните у нас американски самолети. Впоследствие Вашингтон изясни, че няма как да бъдат променени изискванията за отпадане на визите. А кабинетът удължи престоя на летящите цистерни до 30 юни, а не до края на юли.

Искането за базиране на самолетите на американските ВВС ще влезе в пленарната зала в сряда, защото според проекторешението на кабинета те следва да пристигнат в "Безмер" още този петък.

Вписано е и разполагането на екипажи за самолетите - до 250 военни с лично оръжие и боеприпаси.

Американските самолети кацнаха за пръв път в България на 19 февруари. Тогава от посолството на САЩ у нас, а и от Министерството на отбраната побързаха да уточнят, че става въпрос за участие в учение на НАТО, свързано с дейностите по усилена бдителност на алианса. А личният състав бе за обслужване на самолетите.

Решението е взето на 17 и 18 февруари - в последните два работни дни на кабинета "Желязков", след като военният министър Атанас Запрянов получил нота от съюзниците ни малко преди властта да бъде предадена на служебното правителство, в което той запази поста си. По-късно стана ясно, че България е разрешила на САЩ да разположи до 15 самолета с до 500 служители. Служебният външен министър Надежда Нейнски уточни, че престоят е разрешен за периода 17.02. - 15.05.

В началото на март премиерът Андрей Гюров поиска от Запрянов анализ дали самолетите не могат да бъдат преместени на някое от военните летища у нас. В крайна сметка останаха в София. Всъщност те бяха разположени на военното летище "Враждебна", но то няма капацитет за всички самолети, затова имаше и на гражданското "Васил Левски".

Приемането им у нас предизвика реакцията на Иран - в нота страната предупреди, че е готова да предприеме "ответни мерки". Последваха успокоения, че София и Техеран запазват дългогодишните си добри отношения въпреки ситуацията. През март Гърция разположи своя батарея "Пейтриът" в североизточния град Димотика, която пазеше и родното въздушно пространство. Изненадващо миналата седмица я изтегли с мотива, че е "отпаднала опасността от балистични атаки". Така небето над България в момента се пази само от съветските МиГ-29, въпреки че новите F-16 вече извършват тренировъчни полети. За да бъдат напълно усвоени и военните да могат да дават бойни дежурства с тях, ще са нужни поне 2 години.